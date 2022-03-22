抗衡中俄野心 澳洲成立太空司令部

（法新社雪梨22日電） 澳洲政府今天成立「太空司令部」（Space Command），這個呼應美國太空軍（US Space Force）的國防新機構，將確保澳洲在「已很擁擠的」外太空佔有一席之地。

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澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，新國防部門起始規模不會太大，但他未說明人員數量或預算數字。

杜登對澳洲空軍演說時表示，太空「本世紀無疑會變成一個承擔更大軍事重要性的領域」，「太空日益擁擠且競爭，尤其透過灰色地帶活動，競爭與衝突的界線變得愈來愈模糊」。

杜登把太空司令部明確定位為制衡中國與俄羅斯的太空軍事野心，在演說中直接點名中俄，以及有意奪占而非分享太空的所有國家。

太空司令部將由空軍少將羅伯茲（Cath Roberts）帶領，團隊成員來自澳洲陸海空軍和民間承包商。

杜登表示，司令部「起初規模不太大」，但澳洲未來會需要一支太空部隊，此舉仿效美國前總統川普（Donald Trump）2019年成立的美國太空軍。

美澳兩國幾個月前剛與英國成立新三方安全聯盟AUKUS，澳洲成立太空司令部又為美澳開闢一個可以緊密合作的新領域。

隨着選舉日期逼近，澳洲保守派政府明確把焦點擺在軍力，本月稍早承諾要在2040年前擴軍至8萬人。

© 2022 AFP