抗議整體安全法 法國95人被捕67警受傷

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（法新社巴黎6日電） 法國計畫實施的「整體安全法」在全國引發抗議，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，警方一共逮捕95人，有67名員警在示威期間掛彩。

內政部在推特（Twitter）上寫道，首都巴黎暴力情況最為嚴重，共48名員警或憲兵在昨天的街頭衝突中受傷。

警方消息人士指出，首都另有一名消防員遭扔擲物擊中受傷。

檢察官辦公室表示，巴黎警方拘留25人，其中兩人未成年。

這是巴黎在民眾抗議國會審議中的「整體安全法」期間，第2個出現暴力事件的周末。示威者與警方爆發衝突，車輛遭到縱火，還有商家窗戶被人砸破。

法國各地周周爆發抗議，讓總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府頭疼不已。上月警方毆打一名非裔音樂製作人，使得社會緊張氣氛加劇。

巴黎市官員和其他人也不滿警方上月在巴黎市中心拆除一座移民營地的方式。達馬南已下令對該案進行調查。

內政部表示，昨天示威人數已顯着下滑，全國共5萬2350人參與，一周前則有13萬3000人；本周巴黎約5000人參加示威，也比上周的4萬6000人少。

一名警方消息人士昨天將暴力事件歸咎於400至500 名激進分子。

另外，根據地方官員，東部城市南特（Nantes）也爆發衝突，共4名員警和一名憲兵受傷，其中一人是被汽油彈所傷。東部的里昂市（Lyon）同樣出現暴力情事。

© 2020 AFP