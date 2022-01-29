抗議疫苗強制令 加拿大卡車司機集結渥太華

（法新社蒙特婁28日電） 數以百計的加拿大卡車司機今天在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令，規定通過美加邊界的卡車司機必須施打疫苗。

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法新社報導，卡車司機稱為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗議隊伍，遠從太平洋岸的卑詩省（British Columbia）而來，最近幾天隊伍愈來愈龐大，也更吸引人注意了，他們打算周末在首都市中心的國會山莊（Parliament Hill）舉行示威。

加拿大與美國自1月中旬以來實施跨境疫苗強制令，要求通過兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗。美加邊界將近9000公里，為世界上最長的陸路邊界。

一些卡車司機抨擊這道疫苗強制令；司機們也獲得特斯拉汽車（Tesla）和太空探索科技公司（Space X）創辦人馬斯克（Elon Musk）的力挺，他昨天在推特（Twitter）發文指稱，這是「加拿大卡車司機條款」。

渥太華警察局長斯隆利（Peter Sloly）今天表示，這場示威活動是全國性的、規模龐大，但不幸的是，本質上是對立的。

斯隆利說，他無法說到底有多少卡車或多少人會在遊行中出現，但警告在首都將有「重大交通安全問題」，並要求民眾儘可能避開主要道路。

他表示，活動籌畫人告訴警方，這是一場和平遊行；但斯隆利警告，一些人可能加入活動隊伍中「煽動仇恨與暴力」，在首都的政治人物也可能是抗議活動的目標。

當地媒體報導，一些商店已為周末活動關起大門不營業；新聞畫面顯示，首批卡車隊伍抵達國會附近，一邊大聲嗚放喇叭。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）26日為疫苗強制令辯護說，有9成的司機都已接種疫苗。他稱前往渥太華的卡車司機只是「少數人」，他們「無法接受疫苗的看法」，不代表大多數加拿大人的意見。

杜魯道昨天宣布自己接觸過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，將依已接種疫苗人士衛生規範隔離5天，目前他的快篩結果為陰性。（譯者：紀錦玲）

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