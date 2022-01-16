抗議疫苗通行證 法國數萬民眾續上街頭

(法新社巴黎15日電） 法國國會為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫立法爭論不休之際，法國各大城市今天再度出現數萬名示威者走上街頭，抗議對未接種疫苗者實施更嚴格的限制。

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不過，根據官方估計，這周末現身示威遊行的人數遠低於上周末。法國內政部估計只達一半。

在首都巴黎，最大規模單一遊行是由反歐洲聯盟（EU）的極右派總統候選人菲里波（Florian Philippot）號召、從艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近出發的隊伍。

其他也出現示威群眾的法國主要城市，包括波爾多（Bordeaux）、土魯斯（Toulouse）和里爾（Lille）。

遊行民眾高喊「對疫苗說不」或「釋放喬科維奇」。男子網球世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）正和澳洲政府打官司，欲以未接種疫苗的身分參加下周舉行的大滿貫賽澳洲網球公開賽（Australian Open）。

在波爾多，示威民眾巴斯卡（Pascal）告訴法新社：「喬科維奇現在有點像是我們的掌旗手。」

他表示，自己是和波爾多一個網球俱樂部學童的家長一起遊行，這個俱樂部的教練可能會因為拒絕接種疫苗而丟了飯碗。

在巴黎，抗議群眾帶了法國國旗和區旗，示威布條上寫着「他們想控制的不是病毒，而是你」等標語。

60多歲的抗議民眾克萊兒（Claire）說：「這是納粹主義、種族隔離主義。我沒接種（COVID-19）疫苗。基本上我反對所有疫苗。」

另外2名抗議人士告訴法新社，他們已接種疫苗，但反對對青少年要求疫苗通行證。「我們看不出他們必須接種的原因，因為他們沒有危險。」

根據法國內政部發布的警方統計數據，今天全國上街抗議人數為5萬4000人，是上周同日示威人數10萬5200人的一半。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）

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