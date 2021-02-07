抗議緬甸政變 十萬人湧上仰光街頭

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（法新社仰光7日電） 數以萬計的抗議者今天湧上緬甸大城仰光（Yangon）街頭，進行迄今為止規模最大的反政變示威。部份估計指仰光聚集了10萬名抗議者，其他城市也傳出大規模示威的消息。

在汽車喇叭聲助陣下，仰光的抗議者一邊呼喊，一邊高舉寫着「為緬甸伸張正義」的布條。還有人揮舞遭軍方拘押領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬「全國民主聯盟」（NLD）的代表性紅旗，向市政廳走去。

20歲大學生齊普喬（Kyi Phyu Kyaw）表示：「我徹底鄙視這場軍事政變，我不怕鎮壓。」

「我每天都會來參加，直到媽媽蘇（翁山蘇姬）獲釋為止。」

配備防暴盾牌的員警在仰光市區多個地點阻擋抗議者前進，但仰光市政廳附近仍聚集了一大群人，過程並無任何衝突。一些抗議者還分送玫瑰花給警察。

許多人比出受電影「饑餓遊戲」（Hunger Games）啟發的3指手勢。這個手勢在去年泰國的民主抗爭期間，成為抵抗的象徵。

18歲經濟系學生耶喬（Ye Kyaw）說：「我們會抗爭到底。」

「如果我們終結這種軍事獨裁，下一代就能擁有民主。」

雖然緬甸全國網路遭到封鎖，規模與1日軍方逮捕翁山蘇姬和其他高階領袖時類似，但周末期間高漲的民怨仍克服了這項困境。

聯合國（UN）人權辦公室已表示，緬甸當局「應確保完全尊重和平集會的權利，以及示威者不會面臨報復」。

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）與毛淡棉（Mawlamyine）也出現抗議活動。

除了翁山蘇姬和她的一些高階顧問，目前還有多人遭到關押。確切被捕人數現在還不清楚，但人權監督團體「援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）昨天表示仍有超過150人被關。

© 2021 AFP