抗議興建復旦大學分校 匈牙利民眾批討好中國

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（法新社布達佩斯5日電） 近萬匈牙利民眾今天在首都布達佩斯抗議總理奧班（Viktor Orban）政府興建中國復旦大學分校的計畫，痛批政府「討好中國」。

但這項規模龐大的計畫，讓人對匈牙利外交傾向從西方倒向東方，和國家對中國負債飆升感到不安，也引發北京當局和布達佩斯自由派市長間的外交紛爭。

外流的內部文件披露，中國預料將提供13億歐元貸款來支付興建復旦分校預估15億歐元費用的絕大部分。

抗議行動中一張標語寫着「不要復旦！要西方，不要東方！」，另一張標語則指控奧班和其執政右派政黨「青年民主黨」（Fidesz）討好中國。

抗議現場一名21歲大學生拉迪奇斯（Szonja Radics）向法新社表示：「奧班和青年民主黨將自己塑造出一副反共的形象，但事實上共產黨人是他們的朋友。」

這場抗議活動是匈牙利今年第一場大型示威活動。據法新社攝影師目測，約1萬名民眾沿街示威，抗議政府欲興建復旦大學分校的計畫；該校預定於2024年竣工。

根據匈牙利和上海復旦大學校長間簽訂的協議，這間校園將是復旦在歐洲地區的第一間分校，佔地50萬平方公尺。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP