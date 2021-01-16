抱團杜蘭特與厄文 哈登稱準備好扮無私角色

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（法新社紐約15日電） 美國職籃NBA球星哈登（James Harden）轉戰布魯克林籃網，將與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組三巨頭。他今天表示有信心能融入球隊，也準備好扮演無私角色。

8度入選全明星賽的哈登與休士頓火箭不歡而散、本周轉隊籃網後震撼NBA，讓幾支隊伍間的實力洗牌，籃網也成為聯盟最新的超級球隊；如今籃網的着眼點是挑戰近年主宰東區的密爾瓦基公鹿。

不過包括「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）在內一些球評與退役球星，仍對哈登能否與杜蘭特、厄文譜出協奏曲抱持懷疑。歐尼爾認為，如此一來哈登本季勢必得拿到總冠軍，證明轉隊值得。

歐尼爾說：「他如願得到想要的超級陣容，這季就得贏下，若拿不到總冠軍就是砸鍋，沒什麼好說的。」

巴克利也懷疑哈登或厄文是否已準備好為了全隊而犧牲個人。他說：「這三巨頭裡曾向我證明過無私無我的人，只有杜蘭特而已。」

不過哈登今天在轉隊後首度與媒體見面時，駁斥外界看衰。被問到為何覺得到籃網抱團會成功時，他回答「化學效應、犧牲，且我們全都是精英」。

哈登說：「我們全都無私，都是願意傳球與正確打球的人，這就是重點。」不過他也審慎表示，組成三巨頭並非奪冠保證。

「我覺得對我來說，給自己一個（奪冠）機會很重要，這不會是容易的事，但有了這樣的陣容、總教練與籃網這支球隊，我覺得不無機會。」

籃網教頭奈許（Steve Nash）也對「杜厄哈」三巨頭能發光發熱有信心。他說：「這幾個傢夥想贏球，當他們想贏時，就會找出一起打球的方式，我想身為總教練的角色，就是創造一個真正的融洽氛圍，既有挑戰、競爭又不乏歡樂。」

© 2021 AFP