抱怨蘇雷曼尼影響外交 伊朗外長挨批求原諒

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（法新社德黑蘭2日電） 伊朗外長查瑞夫今天懇求已故革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的家人原諒他，因為他在外泄的錄音中抱怨，備受尊崇的蘇雷曼尼對外交事務的影響力太大。

蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）生前擔任伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的國外行動指揮官，去年在鄰國伊拉克遭遇美國空襲喪命。

伊朗境外媒體4月25日公布查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）3小時的錄音，他在當中談到伊朗軍方對外交事務影響力過大，並提到蘇雷曼尼扮演重要角色。

根據美國「紐約時報」（The New York Times），查瑞夫在錄音中說：「（伊朗）伊斯蘭共和國受軍事領域支配。我為軍事領域犧牲外交，而非軍事領域為外交服務。」

現在伊朗即將舉行總統大選，伊朗人員也在奧地利維也納與列強談判恢複核子協議，這段錄音引發熱議。保守派政治人物和媒體為此抨擊查瑞夫，因為提到蘇雷曼尼戳到痛處。

查瑞夫今天在社群媒體Instagram上寫道：「我的評論不會削弱烈士蘇雷曼尼的地位和不可替代的角色。」

「鍾愛偉大烈士蘇雷曼尼少將及其家屬，尤其是他勇敢的女兒傑納布（Zeinab）的人，他們的真誠感情受到傷害。對於傑納布，我跟對自己的孩子一樣看重她。」

查瑞夫表示：「如果我知道發言當中有一字一句會對外公開，我就不會這麼說。」

「我已原諒我認為指控我的所有人…我希望偉大的伊朗人民、所有喜愛（蘇雷曼尼）的人，尤其是仁慈的蘇雷曼尼家族，也能夠原諒我。」

© 2021 AFP