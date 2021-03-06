抵制2022北京冬奧 美前國務卿蓬佩奧表態支持

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（法新社華盛頓5日電） 美國抵制2022年北京冬季奧林匹克運動會的呼聲，今天獲得前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支持，他稱中國從事「惡毒」活動，不適任奧運主辦國。

蓬佩奧在美國前總統川普在任時，是層級最高的外交官員，當時就不遺餘力地批評中國。他表示，川普政府在卸任前幾個月，仍試圖說服國際奧會（IOC）改在別處舉辦2022年冬季奧運。

蓬佩奧接受保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時說：「我希望我們的運動員有機會參加奧運，他們值得（站上那樣的大舞台）。」

他說：「但是終究，我們不能允許美國運動員到中國去，鼓勵中國共產黨繼續做他們正在做的那些惡毒事。」

「奧運是自由和運動員天賦的體現，因此在北京辦奧運會是完全不合適的。」

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）等部分共和黨人呼籲抵制2022北京冬奧，蓬佩奧也是其中一員，他被認為是2024年美國總統大選的可能候選人之一。

有些人將抵制北京冬奧與中國大規模監禁維吾爾族穆斯林聯繫在一起，蓬佩奧在他的國務卿任期最後一天，宣告中國這項政策是種族滅絕行為。

接替蓬佩奧擔任國務卿的布林肯（Antony Blinken ）曾贊同將中國對維吾爾人的打壓認定為種族滅絕，但現任總統拜登政府，正如川普當政時一樣，在抵制北京冬奧一事上，並未表達立場。北京冬奧預計於明年2月4日到20日舉行。

中國譴責抵制北京冬奧的呼聲，並否認種族滅絕的說法，稱中國政府是在為少數民族提供職業培訓，以防伊斯蘭極端主義趁虛而入。

美國曾在1980年帶頭抵制莫斯科奧運，因為當時的蘇聯入侵阿富汗；而蘇聯為了報復，也在1984年抵制洛杉磯奧運。

© 2021 AFP