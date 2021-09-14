抵銷美反中壓力 陸外長出訪新加坡會見總理

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（法新社新加坡14日電） 中國外長王毅出訪東南亞，今天與星國總理李顯龍會談。王毅選在在美國副總統與國防部長前腳剛走出訪東南亞，反制美國組建抗中網絡、維持北京在區域影響力的意味濃厚。

美國副總統賀錦麗與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前相繼到訪星國，大肆抨擊北京在亞洲的逼人作為。

拜登政府高層到訪東南亞，是想修補川普政府時期的莽撞外交、與區域盟邦重修舊好並組建對抗中國崛起的陣線。

不過新加坡已表明不願在美中選邊站的態度。

除新加坡外，王毅這回東南亞之行也會到越南、柬埔寨，造訪的都是先前美方高層所到地方。

李顯龍表示歡迎王毅到訪，兩人重申中星兩國長久的聯繫與往來，也對國際和區域形勢發展進行富有成果與坦率的討論。

李顯龍指出，儘管疫情下國際環境充滿挑戰，兩國持續緊密合作，分享資源和專長以更好應對疫情。新加坡歡迎中國對本區域的持續貢獻，也將繼續與中國一同努力建設更和諧、和平的世界。

王毅稍早已與星國外長維文（Vivian Balakrishnan）會面，維文除期待「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）早日生效，也對中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的意願表示歡迎。

© 2021 AFP