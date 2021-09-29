拉丁美洲抗議民眾走上街頭 爭取合法墮胎權

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（法新社烏拉圭首都蒙特維多28日電） 拉丁美洲絕大多數地區禁止墮胎，在嚴苛的法律下，數以百計女性正因墮胎服刑中。數以千計女性選在今天「國際安全墮胎日」走上街頭，爭取合法墮胎權。

薩爾瓦多、智利、秘魯、墨西哥和哥倫比亞的民眾紛紛集結上街，高舉寫着「現在就讓墮胎合法」及「決定的權利」標語，並戴着象徵全球墮胎合法化運動的綠色領巾。

在薩爾瓦多，人工流產是全面禁止的，毫無例外，任何尋求墮胎的女性都可以因觸犯「加重殺人罪」而被判處最高8年的有期徒刑。女權倡議人士表示，目前有17名婦女因接受墮胎手術而遭拘押。

抗議民眾組成的委員會向國會遞交提案，要求某些情況下讓墮胎合法化，例如當妊娠對母體生命構成威脅、胎兒出生後不太可能存活，或「懷孕是性暴力下的產物」時。

在智利，國會下議院今天通過一項讓懷孕14周內可以合法墮胎的法案，在天主教會強烈反對下，邁出重大一步。

根據智利國會推特（Twitter）帳號推文內容，議員以75票贊成、68票反對及2票棄權通過這項法案。這項法案尚未獲得智利極端保守的參議院批准。

在拉丁美洲各國中，目前僅烏拉圭、古巴、阿根廷和蓋亞那4個國家可以合法進行人工流產術。墨西哥全國32州僅4州和墨西哥市將墮胎除罪化。

墨西哥市市中心今天看到數十名女性上街遊行，呼籲讓墮胎在全國各地都合法化。

而在秘魯首都利馬，數十名示威者也上街疾呼政府放寬墮胎限制。秘魯目前僅允許婦女生命受威脅情況下接受墮胎。

但秘魯要爭取墮胎合法化，恐面臨不小挑戰。不久前剛當選左翼領袖卡斯蒂約（Pedro Castillo）是社會上的保守派，選戰期間就曾發言反墮胎。

根據民間社會團體估計，秘魯每年約有37萬起秘密墮胎。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP