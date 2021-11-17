拉合爾霾害嚴峻 居民嘆窮到看不起醫生

（法新社拉合爾17日電） 巴基斯坦第二大城拉合爾今天被列為全球空氣品質最差城市，居民表示，孩子罹患呼吸系統疾病，但家裡窮到看不起醫生，只好請求當局對刺鼻霧霾採取行動。

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監測空氣品質的瑞士空氣清凈科技公司IQAir，今天將擁有1100萬人口的拉合爾（Lahore）記錄為世界上污染最嚴重的城市，空氣品質指數來到348，而依世界衛生組織（WHO）所訂標準，指數達300即為有害等級。拉合爾位於巴基斯坦的旁遮普省（Punjab），鄰近巴國與印度的邊界。

拉合爾的勞工薩伊德（Muhammad Saeed）告訴法新社：「孩子們正遭遇呼吸系統疾病…看在老天爺份上，找找解決辦法。」

拉合爾居民近年打造自己的空氣凈化器並對政府官員提起訴訟，但當局行動緩慢，並將霧霾歸咎於印度或稱空污相關數字被誇大。

零售商阿邁德（Ikram Ahmed）說：「我們是窮人，連看病的錢都無法負擔。我們只能請求他們（當局）控制污染。我受的教育不多，但我讀到過拉合爾的空氣品質最差，再來是印度的德里（首都圈）。再這樣下去，我們會死。」

近年來，印度北部和鄰近的巴基斯坦地區空氣品質惡化；工業污染物、季節性作物燃燒產生的煙霧和較冷的冬季氣溫，融合成具毒性的霧霾。

印度首都德里一帶上周的空氣中污染物水準，達到世界衛生組織建議最高限值的逾30倍。

德里這座擁有2000萬人口的巨型都市已暫關學校並敦促民眾在家工作，也禁止非必要卡車進入城市。

在昨天晚間通過的一項命令中，德里的空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management）表示，所有教育機構都應繼續關閉，直至進一步通知。

儘管首都圈遭有毒霧霾籠罩，印度在聯合國氣候峰會中仍領銜削弱反煤承諾；批評人士認為，印度將經濟成長置於地球前途之前。

© 2021 AFP