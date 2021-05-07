拉攏川普基本盤 佛州州長簽法案限制郵寄投票

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（法新社邁阿密6日電） 美國可能參選2024年總統的佛羅里達州州長迪尚特今天簽署一項選舉安全法案，此舉肯定可取悅前總統川普的支持者，但批評人士警告，法案勢將公然阻礙投票。

這項名為SB90的法案限制郵寄投票、要求提供有效的選民身分證明，並禁止使用私人資金來資助選舉活動。在去年美國總統大選中，川普在毫無根據下指稱選舉舞弊之後，有愈來愈多共和黨人執政的州，對選舉人投票法律作了調整，佛州也跟進。

迪尚特（Ron DeSantis）在川普的私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）附近的棕櫚灘（Palm Beach）將此案簽署成法。川普自從1月離開白宮後，就一直居住在海湖俱樂部。

法新社報導，今天的法案簽署儀式，本身就引起爭議，川普的粉絲到場，有許多親川普民眾收看的福斯新聞（Fox News），是唯一獲准採訪的電視網，而其他地方電視頻道則不準進場。

迪尚特聲明指出，這項法案將「加強我們的選舉安全」。他在簽署時也為「限制郵寄選票投票箱」作辯護，這是法案中許多爭議點之一。

佛州農業廳長佛里特（Nikki Fried）是佛州政府唯一的民主黨籍民選官員，她稱迪尚特將此案簽署成法只是為了滿足川普與他的基本盤；州長迪尚特尋求川普基本盤的支持，以替他未來的政治前途鋪路。

佛里特告訴記者：「我看到的唯一舞弊行為是由共和黨人做出。我們知道，簽署這個法案的唯一理由…是為了某一個人。」她指的是川普。

全國有色人種民權促進協會法律辯護與教育基金會（NAACP Legal Defense and Education Fund）表示，這「構成了障礙與負擔，對所有佛州選民造成影響，也嚴重衝擊非裔、拉丁裔與殘疾選民的投票能力」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP