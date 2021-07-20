拉文有染疫疑慮 暫不隨美國男籃到日本

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（法新社芝加哥19日電） 美國職籃NBA芝加哥公牛後衛拉文因有染疫疑慮，將依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康安全協議，暫不隨要在東京奧運挑戰4連霸的美國男籃前往日本。

美國籃球協會（USA Basketball）在推特上發文說：「我們期盼拉文（Zach LaVine）本周稍晚能夠前往東京歸隊。」

這次美國男籃還有3名球員稍晚才會飛到東京與球隊會合，他們是正在打NBA總冠軍賽的密爾瓦基公鹿的密道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday），以及鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）。

在拉文之前，畢爾（Bradley Beal）以同樣原因，選擇退出美國男籃，洛夫（Kevin Love）則是因傷痛未愈，決定退出國家隊。為此，美國籃協緊急找來強生（Keldon Johnson）、麥吉（JaVale McGee）入替。

這屆東京奧運的男籃小組賽，伊朗、法國、美國、捷克同在A組。美國男籃東京奧運的首戰，將在25日對上法國。

在拉斯維加斯進行的熱身賽中，美國男籃先是接連敗給奈及利亞、澳洲，但之後陸續擊敗阿根廷、西班牙，戰績2勝2敗。期間，拉文一共拿下43分，在全隊排名第3。

26歲的拉文，2021年為NBA芝加哥公牛先發58場比賽，平均每戰可攻下27.4分，創生涯新高，另可獲5籃板、4.9助攻，並首度入選明星賽。

本季NBA拉文的三分球命中率達到41.9%，一共砍進200記三分彈，在全NBA排名第9。

© 2021 AFP