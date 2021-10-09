拉杜卡努美網捧冠後首戰 印地安泉次輪出局

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（法新社加州印地安泉8日電） 拿下美國網球公開賽女單冠軍後的首戰，英國女將拉杜卡努表現欠佳，她今天在印地安泉網賽次輪，以2比6、4比6不敵白俄羅斯對手薩諾維琪。

18歲的拉杜卡努（Emma Raducanu）美網期間在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）所向披靡，從會外賽打起的她10場比賽一盤未失，強勢拿下生涯首座大滿貫賽冠軍。

拉杜卡努一夕爆紅後，出戰印地安泉網賽備受矚目，但場上表現和美網時截然不同。

隨着夜幕逐漸低垂，拉杜卡努的非受迫性失誤增加，即便有觀眾的支持，場上的她臉上也不見一絲喜悅，終場以2比6、4比6敗給薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。

拉杜卡努賽後向對手致意。

名列大會女單第17種子的拉杜卡努說：「薩諾維琪打了場好球。」

「她是非常有經驗的對手，打了很多年的巡迴賽，她今天表現比我好，理應獲得這場比賽的勝利。」

拉杜卡努表示，雖然她對這場比賽的結果感到失望，但她將每場比賽都視為學習的機會。

她表示：「現在我正經歷的，儘管感受並非100%都是美好的，但我知道那能讓我得到更多收穫。」

她說：「長遠來說，我將會感謝此刻的經驗。」

她後來還說：「我才18歲，我得放自己一馬。」

© 2021 AFP