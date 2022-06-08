拉美假訊息流竄 美國務卿：政府將加強打擊

（法新社洛杉磯7日電） 美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）今天承諾增加美國政府資源打擊西班牙語假訊息，他警告，拉丁美洲的虛構報導和針對記者的暴力行為激增。

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為期1周的美洲高峰會（Summit of the Americas）在洛杉磯舉行，布林肯在場邊向拉丁美洲記者宣布，國務院正為拉美啟動新的「數位通訊網絡」。

這個已在歐洲和非洲設有中心的網絡彙集記者進行培訓和交流，由國務院資助、但不由國務院管理。

布林肯表示，假訊息散布的廣度「令人震驚」，例如一個虛構的故事稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是在加拿大製造的生化武器，在90天內有210萬次瀏覽，而世界衛生組織（World Health Organization）所有社交媒體的瀏覽量，在同個期間僅有2萬5000次。

布林肯在與亞利桑那州立大學（Arizona State University）合辦的活動中說：「我們看到這些謊言如何分化社區，毒化公共廣場，破壞人們對衛生系統、政府機構和民主本身的信任。」

布林肯說，「政府和其他行為者」散布有關COVID-19的假消息，「包括故意針對該地區西班牙語社交媒體的假訊息」。

美國此前曾指責俄羅斯做出有關COVID-19的不實描述，也以較小的程度指控中國，這些不實描述，通常都是為了讓人對西方政府的意圖和能力產生懷疑。

布林肯還對以「假新聞」騷擾記者的指控表示遺憾，也對西半球2022年已有16名記者遇害提出示警。

他說：「世上沒有哪個地區對記者來說更危險，像這樣的罪行在很大程度上仍然存在，因為下令並執行它們的人鮮少被追究責任。」

© 2022 AFP