拓荒者小將大秀創意 吻籃框失敗仍獲灌籃大賽冠軍

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（法新社亞特蘭大7日電） NBA波特蘭拓荒者小將塞門斯大秀創意，一次起跳後試圖親吻籃框再直接灌籃的動作雖失敗，仍獲評審青睞，讓他成為灌籃大賽冠軍。

美國職籃NBA明星賽系列活動的重頭戲灌籃大賽（Slam Dunk），今天在明星賽的中場休息時間舉行。

備受期待的怪物級好手威廉森（Zion Williamson）沒有參賽，上屆冠軍瓊斯（Derrick Jones Jr.）放棄衛冕，僅波特蘭拓荒者的塞門斯（Anfernee Simons）、印第安那溜馬的史坦利（Cassius Stanley）、紐約尼克的杜平（Obi Toppin）3名新秀參賽。

相較之下，本屆灌籃大賽評審都是過去曾拿過冠軍的一代猛將，陣容包括威金斯（Dominique Wilkins）、韋伯（Spud Webb）、理察森（Jason Richardson）、布朗（Dee Brown）、史密斯（Josh Smith），「星度」完勝參賽者。

3名參賽者以自己前兩灌得分總和排序，前兩名在決賽「一灌定生死」，決定今年灌籃大賽冠軍誰屬。

第1灌杜平以起飛後，在空中將自地板反彈的球拉過跨下再猛力灌進籃框，拿下3人此輪最高的48分，塞門斯、史坦利則分別獲得46分、44分。

第2灌史坦利表現不理想只獲37分，提前退出角逐。塞門斯穿上多倫多暴龍前輩麥格雷迪（Tracy McGrady）的球衣，以一記空拋接球後的360度灌籃，奪下幾近滿分的49分高分（滿分為50）。杜平則是以飛越兩人後的單手大車輪灌籃獲得46分。

由於決賽采「一灌定生死」的方式，讓晉級的杜平、塞門斯動作都略顯保守。率先上場的杜平僅做出一個跨下換手灌籃的動作，相較之下，塞門斯的表現則多了點創意。

透過慢動作重播，可以看見塞門斯在空中接球後，高度與籃框相當，原來他企圖在親吻籃框後，順勢將球灌進，可惜高度雖夠，嘴與籃框的距離卻稍遠，讓他只能在把球灌進落地後，再送給籃框一記飛吻，但創意滿點的表現，仍讓他成為今年的灌籃大賽冠軍。

© 2021 AFP