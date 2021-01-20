拓荒者得分好手麥卡倫 左腳骨裂至少缺陣4周

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（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA波特蘭拓荒者表示，本季每場比賽平均得分達生涯新高26.7 分的麥卡倫，因為左腳骨裂，必須缺賽至少4周。

在球隊的檢測證實他的腳有骨裂的情況後，麥卡倫（CJ McCollum）今天說：「這真的是很糟的時間點，時機糟透了。」

拓荒者16日擊敗亞特蘭大老鷹後，一開始外界以為麥卡倫僅是左腳扭傷，只會缺陣約1周時間。

但如今檢查結果出爐，他必須穿着保護靴，4周後再接受評估。

麥卡倫說：「沒有甚麼是我真的能做的，我努力打球，也保護好自己，我把所有時間都花在上面，但這是我無能為力的其中一種情況。」

拓荒者表示，麥卡倫是在16日那場比賽的首節受傷，當時麥卡倫切入上籃，老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）試圖阻止他得分，兩人落地時，卡佩拉不巧踩在麥卡倫的腳上。

麥卡倫因此曾短暫離場，但隨後又回到場上。那場比賽他只上場19分鐘，獲得16分。

麥卡倫受傷對拓荒者來說是雪上加霜。拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）上周才在比賽中出現手腕骨折的傷勢，且必須開刀治療。

拓荒者表示，6周後將重新評估諾基奇的傷勢狀況。

© 2021 AFP