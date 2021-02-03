拚東京奧運金牌 澳洲男籃納西蒙斯等NBA球星

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社墨爾本2日電） 澳洲今天把76人球星西蒙斯、爵士前鋒殷格斯、馬刺的米爾斯等NBA球員納入東京奧運男籃代表隊陣中，要力拚難能可貴的金牌。

儘管為了挑戰美國、塞爾維亞、西班牙等籃球強權，新任國家隊總教練古吉恩（Brian Goorjian）也挑選了一些年輕新血，但澳洲這次征戰東京奧運的男子籃球代表隊中仍有9名美國職籃NBA球員。

世界排名第3的澳洲，這次到日本東京參加奧運的24人名單中，除西蒙斯（Ben Simmons）、殷格斯（Joe Ingles）、米爾斯（Patty Mills）外，還有多倫多暴龍的貝恩斯（Aron Baynes）、克里夫蘭騎士的德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）、達拉斯獨行俠的葛林（Josh Green）等人。

但曾助金州勇士奪下NBA總冠軍的老牌中鋒波格特（Andrew Bogut）並不在這次澳洲隊的名單中，他在去年12月宣布退休，結束15年的籃球生涯。

古吉恩說：「這支依據位置所需挑選球員的國家隊，戰力十分均衡，陣中有9名經驗豐富的選手，還有許多令人興奮的新秀。」

「這些人是我們最頂尖的24名球員，其中還包括澳洲職籃NBL重要的代表，這顯示我們國內聯賽的實力，足以獲得全球的認可。」

他補充道：「我在過去兩周里，與隊上每名球員談過，他們想要在東京為澳洲打球的強烈渴望，讓我留下深刻的印象。」

在76人前總教練布朗（Brett Brown）突然請辭，讓澳洲男籃備戰東京奧運的工作陷入一片混亂之後，資深的美國教練古吉恩才在去年11月接下澳洲男籃兵符。

但他經驗十分豐富，曾率澳洲參加2004年雅典奧運和2008年北京奧運。

這次獲選參加東京奧運，是米爾斯、殷格斯第4度參加奧運，他們在聯合聲明中表示，十分榮幸能獲選。

他們說：「對於能再次入選澳洲隊，我們都很興奮，我們也下定決心，要帶領這支深具經驗的老將與令人期待潛力新秀並存的澳洲隊，爭取可貴的奧運獎牌。」

© 2021 AFP