拚生涯首座大滿貫冠軍 梅迪維夫強勢晉級美網8強

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（法新社紐約5日電） 要力拚生涯首座大滿貫冠軍的梅迪維夫，今天以直落3擊敗第24種子伊凡斯，強勢晉級美網8強，接下來將對上本屆賽事最大黑馬，從會外賽打起的荷蘭選手範德贊德舒爾普。

美國網球公開賽男單第2種子俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）此役以6比3、6比4、6比3擊敗英國的伊凡斯（Daniel Evans），在他近5場大滿貫賽事中第4度挺進到最後8強。

伊凡斯賽後表示，體育賽事有分等級，而梅迪維夫今天打出有別與自己等級的比賽。

梅迪維夫在本季首場大滿貫澳洲公開賽決賽中，敗給塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）；2019年的美網決賽則是不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。但他本屆美網進行至今，4場比賽一盤未失。

梅迪維夫說：「我現在只想再度打進決賽，留下另一個回憶，希望這次會創造比較好的回憶。」

梅迪維夫下一戰將對上世界排名117的荷蘭選手範德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）。

這次美網，範德贊德舒爾普從會外賽打起，一路過關斬將來到8強，追平美網紀錄。過去，1999年的法國選手艾斯庫德（Nicolas Escude）、2008年的盧森堡選手穆勒（Gilles Muller）都曾從美網會外賽一路闖進8強。

© 2021 AFP