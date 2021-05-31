拚疫苗接種率花招百出 抽機票樓房送飲料甜甜圈

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（法新社雪梨31日電） 儘管目前全球還有很多國家無法取得疫苗，但沒有疫苗供應不足情況的國家，卻遇到民眾對於接種疫苗卻步難題，各方想盡辦法，吸引對注射疫苗躊躇不前的民眾。

★飛機搭到飽

澳洲國內染疫病例不多，以及對阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗副作用有疑慮情況下，一般大眾對於接種疫苗顯得興趣缺缺。澳洲航空公司（Qantas）特別推出打疫苗抽大獎活動，希望能提高疫苗接種率，並讓澳航的生意早日回歸常軌。澳洲目前接種率僅約2%。

澳航（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）今天告訴媒體：「我們將提供10個超級大獎，至少每一個州和領地有一個幸運兒，能夠一家四口在一年內不限地點，不限次數搭乘澳航和捷星（Jetstar）旅行。」

「我們盡全力協助推廣（疫苗）計畫，這項活動將溯及既往，將會納入已接種疫苗的每個人，適用於所有在2021年底前注射疫苗的人。」

澳航這個大獎的缺點就是能飛的地方有限，因為澳洲目前無限期關閉國際邊界，只有紐西蘭是唯一例外。

★抽樓房

為了鼓勵接種疫苗，澳洲航空提供機票，香港則是祭出高樓。當地房地產大亨在寸土寸金的香港提供一間嶄新大樓公寓，作為接種疫苗的抽獎獎品。18歲以上港人只要接種2劑疫苗，都可以參加抽獎。

大獎是價值1080萬港幣（約新台幣3800萬元）的高樓公寓。

人口約750萬人的香港，是已確保疫苗供應量超出境內人口需求的全球少數地區之一。

但對於港府不信賴，以及疫情相對平緩情況下，香港民眾對於接種疫苗猶疑不前，疫苗接種速度遠遠落後。

★送甜甜圈

沒有哪個地方像美國推出那麼多打疫苗拿好康活動，接種疫苗不但可以拿到免費的甜甜圈、棒球賽門票，食品雜貨，甚至還可以拿到儲蓄債券。

而在紐約，Vaxzevria、Covishield、Comirnaty和Janssen等疫苗，儼然變成了入門毒品。在曼哈頓聯合廣場（Union Square），紐約客只要出具已接種至少一劑疫苗的證明，就可以獲得一支免費大麻菸卷。

★免費飲料

以色列擁有全球最高的疫苗接種率，沒接種的人很容易落得沒人揪，因為很多酒吧、健身房和餐廳，只對已接種者開放。

特拉維夫（Tel Aviv）今年稍早甚至告訴民眾「夜生活來了」，推出「打一針，來一杯」（get a shot, take a shot）活動，在臨時設置的「疫苗酒吧」提供接種者免費飲料。至於滴酒不沾的人，也可以選擇牛奶布丁和咖啡。

© 2021 AFP