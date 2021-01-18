拜仁擒佛萊堡 萊萬刷新德甲上半季進球紀錄

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（法新社柏林17日電） 德甲拜仁慕尼黑今天主場2比1擊敗佛萊堡，積分差與第2名拉大為4分。陣中前鋒球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）上半場攻進本季第21個進球，刷新德甲的上半季進球數紀錄。

雖然佛萊堡第62分鐘由彼得森（Nils Petersen）扳平，但穆勒（Thomas Mueller）除第7分鐘助攻給萊萬破紀錄外，第74分鐘再為拜仁破門要回領先並贏球。

德甲這周意外出現大量和局場次，拜仁更是唯一一支贏球的前四名勁旅，得以稍拉開與第2的RB萊比錫等緊追在後列強的差距，此外還中止佛萊堡近期德甲的5連勝。

萊萬以16場比賽進21球，打破老穆勒（Gerd Mueller）1968-69球季所創17場比賽20個進球的上半季紀錄。國際足總（FIFA）2020年最佳男足選手的萊萬，過去6場德甲聯賽轟進9球。

他本季還有望刷新老穆勒另一高懸49年的紀錄，即1971-72所創單季40個進球；老穆勒當年創紀錄時，上半季只進17球，但下半季火力全開，萊萬隻要保持上半季的火力狀況，刷新機會濃厚。

© 2021 AFP