拜登上任周年記者會 矢言第2年會多與選民接觸

（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登今天在就職1周年召開馬拉松式記者會，自誇自己第1年的空前成就，強調將於第2年改善與選民的關係。

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拜登反問「諸位想得出有哪位總統1年之內有像我一樣多的成果」，細數他除力抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，還編列數兆美元政府資金挽救美國經濟免遭疫情波及。

民主黨籍的拜登說：「我不認為有哪位新上任總統接手的挑戰，比我繼承的還要多。」「事實是，我們搞定了很多事情。」

當問及他只剩4成多一點點的支持率，拜登簡短回說：「我不相信民調。」

拜登倒是承認他自川普手中接過總統職位這12個月來有所失策，說「這是充滿挑戰的一年」。當中包括他「沒有預料」共和黨會如此猛烈地在國會阻撓議程，也包括COVID-19檢測量能至今仍無法達到需求，他說：「我們應該更快把事情搞定。」

最重要的是，拜登強調，儘管過去1年他很少外出，他有意於接下來的任期踏出白宮，「第一，我要更常踏出這個地方，我要走出去、與民眾對話」。

「疫情與當前情勢下，我發現自己沒有機會與民眾面對面。」他說希望與民眾建立關係，「讓他們了解我的誠意」。

© 2022 AFP