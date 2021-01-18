拜登上任百天打1億劑疫苗目標 佛奇：絕對可行

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（法新社紐約17日電） 即將成為美國總統當選人拜登2019冠狀病毒疾病（COVID-19）小組首席顧問的美國科學家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，拜登上任百天內讓1億劑疫苗注射的目標，「絕對」可以達到。

佛奇（Anthony Fauci）在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，拜登目標的「可行性相當明確，無庸置疑」。佛奇是美國政府對抗疫情最廣為人知的熟面孔。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示「這可以辦到」，他也是現任總統川普的疫情顧問。

雖然美國衛生當局以空前速度測試和確認兩款新疫苗的安全性和效力，但想要快速讓數以百萬計美國民眾接種的遠大努力卻落空，招來廣大批評聲浪。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，當局迄今已配送3110萬劑疫苗，但施打不到4成（1220萬劑）。

川普政府官員去年12月初原本預測，12月底前將有2000萬人接種兩劑型疫苗的第一劑。

美國目前正面臨全球最糟的病例激增情形。12日這天，紀錄顯示24小時內有4470人病故，創下新高。最新的5天病故人數總計有近2萬人不治。

美國目前總計近40萬人病故，拜登未來的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）今天表示，病故總人數2月恐超過50萬人。

他向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「疫情會先惡化才好轉。需要一些時間扭轉乾坤。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP