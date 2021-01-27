拜登上任踢鐵板 美法官暫擋下非法移民驅逐禁令

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（法新社華盛頓26日電） 美國一名聯邦法官今天擋下拜登政府執行停止驅逐非法移民100天的命令。拜登遠大的移民政策沒多久就遭遇挫敗。

聯邦法官狄普敦（Drew Tipton）應德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）要求，發布為期14天的暫時禁制令，以展開進一步審查。

派克斯頓在聲明中說：「驅逐出境作業若幾近全面停擺，只會危害德州人民和破壞聯邦法律。」

拜登入主白宮第一天即簽署行政命令，兌現選前其中一項承諾，禁止驅逐在2020年11月1日之前抵達美國的無證移民。

然而，前總統川普的親密盟友派克斯頓立即向法院提出申訴。訴狀說，如果遞解出境禁令付諸實行，德州將面臨無法不可彌補的傷害。訴狀書主張，非法留在德州的移民愈多，教育和健保成本就愈高。

法官狄普敦今天認定，派克斯頓所提主張至少兩項有機會勝訴。

派克斯頓發布聲明，贊法院將法律和公民的人身安全置於優先位置。

美國民權聯盟（The American Civil LibertiesUnion）則提交一份簡短文件，要求法院駁回上述請求。

美國民權聯盟移民權利計畫（Immigrants' RightsProject）律師沃夫斯（Cody Wofsy）說：「選民反對川普政府災難性的移民政策，但德州如今正尋求阻止拜登政府開啟新頁。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP