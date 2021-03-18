拜登上任近2個月 北韓持續不理睬美國

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（法新社首爾18日電） 美國總統拜登上任將近2個月，北韓終於承認拜登這位新總統，但還是持續對華府視若無睹。

以下是法新社解讀北韓所打算盤，以及未來可能採取的行動。

● 北韓想要的是什麼？

北韓高階官員本周分別發布兩項聲明，其中，首席副外長崔善姬（Choe Son Hui）要求美國撤除對北韓的敵意政策。

她說：「美國試圖要利用與北韓接觸作為爭取時間的手段，最好不要耍這種膚淺伎倆。」

韓國梨花女子大學（Ewha Womans University）研究北韓議題教授樸遠建（Park Won-Gon，音譯）告訴法新社：「北韓已經表明了，除非美國先讓步，否則不會進行談判。」

他也說，但北韓沒有提出明確的先決條件，「展現彈性」。

● 為何選現在說出來？

北韓直到本周才向美國新政府喊話，時間點顯然跟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（（Lloyd Austin）出訪亞洲有關。

前美國中央情報局分析師、現任職美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的金秀（Soo Kim，音譯）說：「這是平壤設定基調的一個方法，沒有公然訴諸拜登政府的關注。」

「該政權也試圖重申自己才是老大，以防有人忘記這回事。」

● 目前北韓情況如何？

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情增添北韓面臨的壓力，北韓不僅關閉邊境，執行封鎖的效率甚至超乎預期。貿易一落千丈，好幾國大使館也將人員撤出。

北韓至今仍對外宣稱境內零確診，觀察家對此說法抱持懷疑態度，但北韓的自我孤立、制裁和夏季洪水加深經濟困境。

● 為何北韓還沒提到拜登？

韓國智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）北韓分析家高明宣（Go Myong-hyun）說：「當北韓以姓名稱呼一位總統時，必須明確指出是要侮辱他，還是要稱讚他。」他也說，平壤還在評估美國新政府。

目前北韓的用詞相對克制，金秀指稱北韓可能對是否要挑起衝突仍猶豫不決，挑起衝突勢必會導致美國採取強硬且無可轉圜立場。

金秀說：「拜登任期還有4年，我認為金正恩尚未打算採取什麼大動作。」

© 2021 AFP