拜登上任100天 赴喬治亞州宣傳大規模支出計畫

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（法新社喬治亞州杜魯斯29日電） 美國總統拜登今天上任滿100天，他到大選重要戰場喬治亞州宣傳數兆美元支出計畫，他認為這能讓美國有所轉變。

拜登在喬治亞州城鎮杜魯斯（Duluth）露天汽車集會活動上發表演說，讚揚喬治亞州在去年11月大選有出人意表成績，還在今年1月聯邦參議員決選將兩位民主黨人華諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）送進參院。

拜登表示，華諾克和奧索夫勝選對民主黨取得參議院掌控權至關重要，讓他得以在上任後不久就推動1.9兆美元疫情紓困案並且過關。

拜登近來也開始推動合計規模上看約4兆美元的基礎建設、社會安全網及教育相關家庭計畫。

拜登今天告訴保持防疫距離的群眾：「你們的選票改變了世界。」現場可聽到民眾按鳴喇叭和歡呼聲。

拜登這場簡短、振奮人心的演說，有許多內容與他昨天的國會聯席演說主題相呼應。他昨天宣告2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫取得成功後，美國「準備起飛」。

他在喬治亞州表示：「我從未像現在這樣對美國感到更為樂觀，美國再次動起來。」

拜登概述他的大規模支出計畫，還說獲得國會批准後將能創造數以百萬計薪資優渥的就業機會。

© 2021 AFP