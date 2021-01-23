拜登下令先解燃眉急 加速支票發放增供學童午餐

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登今天下令，加速對窮困家庭發放紓困支票、對平常仰賴學校餐食的孩童增援食物，致力在國會協商他所提1.9兆美元經濟振興方案之際，先緩解美國民眾的負擔。

在新政府展開運作的第3天，拜登持續強調當局必須加緊因應疫情危機；前任總統川普多半淡化新型冠狀病毒威脅。

美國目前累計有40多萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病亡，數以百萬計民眾丟掉工作。

拜登今天在白宮簽署兩道行政命令儀式中說，他的振興方案是在解決疫情帶來的經濟問題，而且已獲商界、勞工界、華爾街金融界與中小型企業的支持。

拜登說：「許多美國人受苦，病例激增…家庭正在挨餓。一些人面臨被驅逐出境的風險，工作機會流失情況再度攀升，我們必須採取行動，無論大家如何看待，我們就是必須行動。」

共和黨籍國會議員已對於抗疫紓困所需資金等議題提出疑問。白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）今天稍早表示，他將於24日和國會議員商討以推動紓困案。

狄斯表示，拜登的行政命令並不是要取代立法紓困，只是「美國人民禁不起等待」。目前約1600萬人在接受某種型態的失業救濟金，估計有2900萬人沒有足夠糧食。

狄斯告訴記者：「有超多民眾處於危急關頭，他們需要幫助，我們會盡一切所能儘快提供援助。」

此外，拜登計畫的一大重點是大幅增加疫苗接種人數。拜登上個月設定目標，在他上任百天之內要有1億人接種疫苗，而今天他談到：「我們不只要1億人接種，還要超過這數字。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP