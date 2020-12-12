拜登介紹准美國貿易代表 戴琪與中國交手經驗老到

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統當選人拜登今天向外界介紹一批新任准閣員，將出任美國貿易代表的戴琪除為華裔女性，更具有老練經驗能處理與中國的緊張貿易關係。

45歲的戴琪現為聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易顧問，若她的提名案獲通過，將成為第一位有色族裔女性的美國貿易代表。

在獲得任命者中，戴琪是少數同時獲得企業界、政治圈、勞工領袖同時力挺的准閣員人選。

拜登在介紹戴琪時說示：「我提名你後，接獲稱讚的電話比你想像的還多。」

戴琪在場發表談話自我介紹。她說雙親是中國大陸出生、在台灣長大，1960年代當時美國總統甘乃迪的移民改革歡迎她的雙親以理工畢業生身分前往美國。

戴琦出生於康乃狄克州，在華府長大，畢業於耶魯大學和哈佛法學院，2007年加入美國貿易代表辦公室（USTR）擔任顧問，負責處理世貿組織（WTO）里美中訴訟爭端，2014年進入美國眾議院歲計委員會，擔任委員會主席與民主黨的顧問。

在進入美國貿易代表辦公室前，戴琦在華府幾間法律事務所的國際貿易部門任職。她中文流利，1996年至1998年時曾以耶魯中國學者身分，在中國廣州的中山大學教英文。

© 2020 AFP