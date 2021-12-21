拜登介紹白宮新成員 新寵物德國牧羊犬「司令」

（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登今天介紹白宮多了新成員，是一隻叫做「司令」（Commander）的小德國牧羊犬，讓拜登暫時遠離政治與支持率下滑的喧囂。

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拜登在推特發文：「歡迎來到白宮，司令。」他還附上它咬着網球奔跑的照片。

接着，拜登分享一段影片，向美國大眾介紹「最新的拜登家族成員」

影片中，美國三軍統帥的拜登走向「司令」，喊道「嗨，老兄」。拜登也朝狗兒丟球，接着拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）將它牽進白宮。

拜登最近幾周的支持率下滑，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升之際，他推動的社會支出法案也觸礁，新第一狗狗在這時進入白宮，肯定能讓拜登稍稍寬心。

白宮沒有提供有關「司令」的更多細節。

「司令」是跟着拜登一家進入白宮的第3隻狗狗。白宮有養寵物的悠久傳統，但在前總統川普執政時中斷，拜登重拾總統飼養寵物的慣例，帶着德國牧羊犬「冠軍」（Champ） 與「少校」（Major）入主白宮。

拜登與第一夫人吉兒6月在推特宣布13歲的「冠軍」過世。第2隻狗狗「少校」不適應白宮生活，在發生至少一起咬人事件後，3月被短暫送回拜登的德拉瓦州老家，吉兒發言人4月宣布「少校」將接受「額外訓練」。

拜登說，「少校」缺乏第一寵物的風範，是因為廣大的白宮每個角落都有特勤局幹員站崗，少校常常跑着跑着就被嚇到。

愛狗的拜登一家也宣布他們會養貓，但白宮秘書莎琪（Jen Psaki）曾打趣地警告這隻貓咪會在「網路引起騷動」。

© 2021 AFP