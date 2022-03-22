拜登促美國企業強化網安 防範俄羅斯網路威脅

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登今天警告，有情報指出俄羅斯構成的網路威脅與日俱增，敦促美國企業「立即」準備好防禦措施。

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拜登在聲明中說：「如果還沒做好防禦措施，我敦促民間夥伴立即強化網路防禦。」

拜登提到「不斷發展的情報顯示，俄羅斯政府正在探索可能發動網路攻擊的選項，以回應西方針對莫斯科當局在烏克蘭發動戰爭而祭出制裁」。

他說：「這寫在俄羅斯的劇本內。」

拜登表示，美國政府將「持續動用各項工具，以嚇阻、中斷並在必要時因應針對關鍵基礎建設的網攻」。

然而，他強調美國最重要的基礎建設是由民間實體擁有與經營，無法強制採取具體的網路安全措施。

他說：「擁有者與經營者必須快馬加鞭，鎖好數位大門。」

拜登說：「你們有權力、能力與責任強化美國人仰賴的關鍵服務與技術的網路安全與韌性。我們需要每個人做好分內工作。」

負責網路暨新興科技的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）告訴記者，儘管拜登警告俄羅斯的網路威脅增加，目前「無法確定關鍵基礎建設將發生網路事件」。

她表示，先前偵測到有「籌備活動」，但沒有偵測到「具體」攻擊的跡象。

她說，儘管政府努力加強網路安全領域的協調與支援，「我們還必須做更多事，才能確信我們已鎖好數位大門」。

她還說，在一些領域，那些缺口「十分令人擔憂」。

紐柏格重申白宮先前發出的警告，如果俄羅斯鎖定關鍵基礎設施攻擊，美國「將準備好回應」。

© 2022 AFP