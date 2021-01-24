拜登入主白宮 馬杜洛稱願與美國建立新路線

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（法新社卡拉卡斯23日電） 委內瑞拉總統馬杜洛今天表示，他願意與美國新總統拜登「展開新頁」，呼籲雙方建立「新路線」。兩國關係在川普執掌白宮期間維持緊張多年。

委內瑞拉左派領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）告訴支持者：「我們願意基於相互尊重、對話、溝通和理解，在與拜登（Joe Biden）政府的關係上走一條新的路線。」

馬杜洛還說，他「願意（與美國新政府）展開新頁」。

美國視馬杜洛為獨裁者，川普（Donald Trump）政府多次對委內瑞拉實施經濟制裁，包括自2019年起禁運石油，企圖推翻馬杜洛的社會主義政權。

卡拉卡斯（Caracas）政府與華府關係陷入冰凍多年後，美國政府在2019年1月23日承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為委內瑞拉臨時總統，使兩國外交關係完全破裂。

拜登去年11月贏得美國總統大選後，馬杜洛曾祝賀這名政壇老將，表示委內瑞拉「準備與美國人民和政府對話及深入理解」，並於12月重申上述觀點。

分析家則認為，拜登政府將對委內瑞拉採取較溫和的立場，並將支持由國際居中調解，讓委內瑞拉過渡至新政府。

© 2021 AFP