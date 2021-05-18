拜登公布2020年報稅資料 總收入逾60萬美元近26%用來繳稅

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（法新社華盛頓17日電） 美國總統拜登今天公布2020年報稅資料，他與第一夫人吉兒去年總收入超過60萬美元（約新台幣1685萬元），近26%用作繳稅。

美國總統以透明為由公開年度納稅申報表，已是行之有年的慣例，其中會詳列收入來源與所繳稅款。

報稅文件顯示，拜登與擔任社區大學教授的吉兒拜登（Jill Biden）聯邦調整後總收入為60萬7336美元。

拜登夫婦繳納了15萬7414美元的聯邦所得稅，實際稅率為25.9%。兩人也向家鄉德拉瓦州繳納2萬8794美元的所得稅。

拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）於2020年的總收入，高於拜登伉儷。曾任加州聯邦參議員的賀錦麗與擔任律師的任德龍去年合計賺取169萬5225美元。

兩人繳納62萬1893美元的聯邦所得稅，稅率為36.7%，並向加州繳納12萬5004美元所得稅；此外，任德龍也向華盛頓特區繳納5萬6997美元所得稅。

身為億萬大亨的前總統川普在位時打破傳統，拒絕公布自己的財務、財產和商業帝國的真實狀況，為了不讓稅務資料曝光，甚至不惜大打曠日廢時的法律戰，引發諸多揣測。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP