拜登冒政治風險 撤銷川普禁資助墮胎諮詢規定

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（法新社華盛頓28日電） 美國總統拜登今天撤銷禁止美國援助金流向海外墮胎諮詢機構的禁令，這讓他很可能在就任初期，就因這個意見嚴重分歧的議題而承受政治後座力。

年年舉行的反墮胎遊行「為生命而走」（March for Life）將於明天展開。

拜登在遊行前夕推翻1984年被稱為「墨西哥市政策」（Mexico City Policy）的規定，也就是禁止美國金援提供墮胎諮詢或轉介的國際非營利組織。

民主黨籍的拜登推出一系列醫療相關措施，撤銷這道禁令是其中一環。美國深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，正努力應付醫療系統，而數以百萬計民眾連這項保障都沒有。

拜登簽署的命令中寫道：「我政府的政策是支持美國和全球女性及女孩的性健康、生育健康，以及她們的權利。」

命令還提到，這些與墮胎相關援助的限制，「藉由縮減我們支持女性健康及預防、因應性別暴力計畫的能力，破壞美國促進全球性別平等的努力」。

拜登也下令檢視前總統川普執政時的相關規定，例如阻擋政府提供資金給轉介女性墮胎的美國家庭計畫診所。

拜登宣布上述命令不久後，國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，國務院已着手處理撥付3250萬美元援助金給聯合國人口基金（United Nations Population Fund）事宜。

聯合國人口基金遭控支持中國強制節育及強迫墮胎等手段，儘管聯合國人口基金強烈否認，川普政府仍據此斷了對這項基金的支持。

布林肯也表示，美國將退出逾30國簽署、反對墮胎的2020年「日內瓦共識宣言」（Geneva Consensus Declaration）。

布林肯透過聲明表示：「美國正重新從多方面參與各項事務，以保護並促進所有女性和女孩的人權，這與全球長久以來在性別平等、性健康與生育健康、生育權上的共識一致。」

© 2021 AFP