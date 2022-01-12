拜登力推參院議事規則改制 兩黨恐鬧翻

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登就任即將屆滿周年，他所屬民主黨在聯邦參眾兩院雖占些微多數席次，他力主的投票權改革等法案仍卡在國會過不了，他今天宣布要擺脫參院妨礙法案通過的議事規則。

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法新社報導，參院長久以來有使用俗稱「費力把事拖」（filibuster）的阻礙議事程序的手法，是造成立法窒礙難行的罪魁禍首。拜登（Joe Biden）表示，他決心在改革投票權的重大議題上擺脫這項程序。

大眾對「費力把事拖」的認知來自電影與電視劇呈現的情節，通常是某個參議員一夫當關站在發言台滔滔不絕數小時而不下台，試圖拖延或阻擋議案交付表決。

不過更常見的情況是運用現行的一項議事規則，也就是即使法案本身只需簡單多數決就能通過，但針對其中大多數的項目辯論時，卻需要參院總席次的3/5也就是100席中的60席同意，才能終結辯論並交付表決。

若是少數黨在參院掌控至少41席，就可以阻撓法案進入表決程序，這就是所謂的費力把事拖。

拜登在2020年美國總統大選期間及就任總統之初，反對改革費力把事拖的議事規則，宣稱他能夠找到民主與共和兩黨的交集。

不過拜登今天卻是立場180度大轉變，力挺運用所謂「核選項」（Nuclear Option），讓民主黨可擺脫共和黨的掣肘，以通過兩項攸關投票權改革的法案，並說這對於挽救美國民主格外重要。

所謂的核選項是指一項受爭議的特別程序，如此51票的簡單多數即可推翻60票才能推動法案的議事規則。

截至目前為止，這種核選項只用過兩次，以避開費力把事拖的規則。2013年時民主黨曾使用核選項，阻止參院拖延對總統提名多個要職的人選行使同意權，除了最高法院大法官提名人。

共和黨也曾在2017年使用核選項，遏止拖延對大法官提名人行使同意權，隨後前總統川普（Donald Trump）提名的3位大法官人選以低於60票的票數獲得通過。

如今拜登高舉投票權改革大旗準備再祭出核選項，問題在於此舉將被共和黨視為宣戰。共和黨人警告，全面刪除費力把事拖的議事規則將後患無窮，並使得兩黨在參院徹底撕破臉。

對拜登而言或許更糟糕的是，他倡議的改革投票權主張需要民主黨的參院同僚一致相挺，而這方面誰也沒把握。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2022 AFP