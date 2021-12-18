拜登南卡州立大學演說 批共和黨限縮非裔投票權

（法新社南卡羅來納州橘堡17日電） 美國總統拜登今天造訪與非裔有歷史淵源的南卡羅來納州立大學，他向大學生髮表演說時再度矢言，將對抗共和黨對少數族裔投票權展開的「無情攻擊」。

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拜登在橘堡（Orangeburg）南卡羅來納州立大學（South Carolina State University）的畢業典禮上表示：「我從未看過這種針對投票權的無情攻擊。」

拜登參加南卡羅來納州立大學畢業典禮，對這位79歲的總統本身而言，帶有強大的象徵性與政治意義。

拜登是受南卡州國會議員柯里本（Jim Clyburn）之邀，出席畢業典禮。柯里本是美國最具影響力的非裔政治人物之一，他在2020年總統大選前替拜登拉票，對拜登勝選具決定性作用。

南卡羅來納州立大學是「傳統黑人大學」（Historically Black Colleges and Universities）之一；傳統黑人大學在美國內戰後專為非裔學生開設，當時實施種族隔離的州禁止非裔上學。

拜登在演說中提到的無情攻擊，指的是在數個保守派州展開的選舉改革，民權團體稱這些作法讓少數族裔更難投票。

他並警告：「這種結合壓制選民與破壞選舉的惡意行為很不美國（un-American）。」

前總統川普在共和黨陣營內依舊能呼風喚雨，持續堅稱他是2020年選舉的真正勝選者。

一些觀察家指控川普在地方層級建立機制，能讓他在下屆總統大選影響得票率。

拜登警告：「這場戰役尚未結束。我們持續面臨這個國家最悠久、最黑暗的勢力，也就是仇恨與種族主義。」

拜登也提到對非裔美國人做出的另一個競選承諾。在美國發生許多非裔遭警察殺害事件，其中最受人關注的是2020年5月佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯市因警方執法不當而喪命之後，拜登承諾將改革警政。

然而，由於拜登所屬的民主黨在國會僅占微弱多數，使得他在推動改革上受到阻礙。拜登說：「我跟你們一樣同感挫折。」他說：「戰鬥尚未結束。」

© 2021 AFP