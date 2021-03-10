拜登反托拉斯立場鮮明 美媒曝聯邦貿委會委員人選

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（法新社華盛頓9日電） 美國總統拜登再次表明積極反托拉斯的立場，多加媒體報導指出，他將計畫提名主張分拆「科技巨擘」公司的哥大教授麗娜汗，加入重要的監管機關聯邦貿易委員會。

報導指出，麗娜汗（Lina Khan）是哥倫比亞大學（Columbia University）法律教授，她將獲提名出任聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）委員，該委員會的職權包含執行兼並和反托拉斯政策等。

在提名麗娜汗擔任委員前，拜登已先任命另一位批評「科技巨擘」的台裔學者吳修銘（Tim Wu）加入白宮國家經濟委員會擔任總統拜登特助。

麗娜汗的人事案還未宣布，但包括政治新聞網站Politico、「華爾街日報」、「華盛頓郵報」等媒體的報導，都引述消息來源表示，麗娜汗可望出任聯邦貿易委員會委員。

麗娜汗最近在聯邦眾議院一個小組的工作，是起草一份有關大型科技公司的冗長報告，試圖闡述分拆一些科技巨擘的理由。

她2017年也曾發表一篇論文，名稱是「亞馬遜的反托拉斯矛盾」（Amazon's Antitrust Paradox），指出電商和科技巨擘逐漸主導市場。

© 2021 AFP