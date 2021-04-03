拜登取消川普舊政策 不再制裁國際刑事法院檢察官

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（法新社華盛頓2日電） 美國總統拜登政府今天撤銷前總統川普任內對國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda）實施的制裁，盼與國際刑事法院加強合作，解決與歐洲盟國的分歧。

去年，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責國際刑事法院是「非法法院」，對出身甘比亞的班索達施以經濟制裁和簽證限制。

班索達因調查美軍是否在阿富汗犯下戰爭罪，而遭川普政府制裁。

國際刑事法院後來又開始調查以色列在巴勒斯坦自治區涉嫌戰爭罪一案，進一步惹怒與以色列友好的美國。美國與以色列均非國際刑事法院的締約國。

現任國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國仍「強烈不認同」國際刑事法院有關阿富汗及巴勒斯坦情勢的作為。

他透過聲明表示：「然而我們認為，我們在這些案例上的關切事項，可透過與國際刑事法院流程中所有利害關係方的來往，獲得更好的處理，而不是透過實施制裁。」

另外，美國政府也將國際刑事法院管轄權、互補暨合作部門主管莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）從指定製裁名單除名，且不再對國際刑事法院其他人員實施簽證限制。

班索達將於6月離職，遺缺由英國人權律師卡林・汗（Karim Khan）接任，他將可在不須擔心美國制裁的情況下展開工作。

© 2021 AFP