拜登取消禁止TikTok與WeChat計畫

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（法新社華盛頓9日電） 美國白宮宣布，總統拜登今天推翻前總統川普的行政命令，撤銷對中國應用程式（App）TikTok與WeChat的禁令，並指示商務部評估相關程式的安全風險。

白宮在聲明中表示，拜登政府不會禁止新用戶下載這些熱門App，而是對這些由外國實體控制的網路應用程式實施「基於標準的決策框架和基於證據的嚴格分析，以因應相關風險」。

拜登在行政命令中，要有關單位識別任何「可能對美國國家安全和美國人民構成不可接受風險的軟體應用程式」，包括「由支持敵對外國軍事或情報活動者持有、控制或管理的應用程式，或涉及惡意網路活動和搜集敏感個資的應用程式」。

新行政命令還指示美國商務部和其他聯邦機構制定指導方針，並在120天內提出建議，以「保護敏感個資，包括避免個人身分和基因資訊遭濫用」。

川普聲稱這些中國持有的App構成國家安全風險，試圖強迫北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）出售旗下短影音分享應用程式TikTok在美業務。

白宮一名官員表示，美國2019年底針對TikTok啟動的另一項國家安全審查仍在進行中，但拒絕提供任何細節。另一名政府官員告訴記者，白宮依然非常關切TikTok用戶面臨的資安風險。

川普2020年簽署行政命令，企圖封殺TikTok與WeChat，禁止新用戶下載相關程式，也不允許與這些App進行技術交易，然而美國法院擋下禁令，一直未能正式生效。

拜登除了推翻上述禁令，也一併撤回川普今年1月卸任前簽署禁止與支付寶（Alipay）、QQ錢包（QQ Wallet）和微信支付（WeChat pay）等8個中國軟體交易的行政命令。

TikTok據信在全球擁有約10億用戶，單是美國就突破1億人使用，備受年輕的智慧型手機族群喜愛；中國科技巨頭騰訊持有的WeChat則是廣受歡迎的「超級App」，服務內容包括社群網路、通訊和電子商務等。

此外，拜登上周也簽署一項行政命令，擴大美國對中國軍工相關企業投資的禁令，除了延續川普去年11月頒布的類似政策，更將禁止投資的企業黑名單從川普時代的48家擴大到59家。

© 2021 AFP