拜登取消芝加哥行 坐鎮華府推兩大支出法案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓29日電） 白宮表示，美國總統拜登取消今天訪問芝加哥行程，坐鎮華府為他的國內施政方針奮戰，他推動的基礎建設與社會福利法案可能會在國會卡關。

拜登本來將在美國中西部的芝加哥市對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種政策發表演說，但他推動的兩項立法政策，1.2兆美元的基礎建設法案與3.5兆美元的社會福利支出法案，可能無法在嚴重分歧的國會中過關。

美國政府官員昨晚說：「他明天將坐鎮白宮，持續推動這兩項立法，以創造就業機會。」

同時，國會議員也趕着突破債務上限僵局，以防美國首度出現債務違約，讓經濟陷入惡性循環。美國財政危機迫在眉睫，投資人備感擔憂。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，到了10月18日，除非國會上調聯邦舉債上限，否則政府資金可能用罄。

葉倫在寫給國會領袖的信中說，10月18日過後，財政部資金「將迅速耗盡」，「那天過後我們是否能持續履行所有國家承諾，目前仍充滿不確定性」。

國會僵局讓華爾街賣壓沉重，葉倫警告如果國會議員沒有趕快行動，美國可能出現嚴峻後果，包括債務違約等，道瓊工業指數終場跌幅達1.6%。

不過，共和黨人表明，他們不會協助調高債務上限或凍結債限，儘管川普執政時他們曾支持增加舉債，因為他們不想參與民主黨的支出計畫，包括規模龐大的3.5兆美元社會改革方案。

© 2021 AFP