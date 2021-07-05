拜登國慶日樂觀談話：美國將脫離病毒而獨立

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統拜登今天在國慶演說中樂觀表示，即使2019冠狀病毒疾病（COVID-19）尚未被攻克，美國將展開「後疫情生活」。

拜登在白宮南草坪（South Lawn）發表談話，現場有千人與會。拜登在演說中將1776年美國宣布脫離英國獨立，與如今從疫情中快速復蘇相提並論。

他說：「245年前，我們宣布脫離一個遙遠的國王而獨立。今天，我們比以往更接近宣告脫離致命病毒而獨立」。」在場人士包括受邀的軍方人員與重要工作人員。

拜登表示：「在對抗這種病毒方面，我們已佔了上風。」「但不要誤解我的意思，COVID-19尚未消失。我們都知道更強的病毒已經形成，像是Delta變異株。」

疫情在美國造成逾60萬人喪生，拜登對那些失去生命的人表示哀悼。

但他極度樂觀地表示，在他的領導下，美國「已再度團結」。在前總統川普任內，美國社會分裂對立，不時爆發暴力衝突。

拜登說：「在過去一年，我們度過一些黑暗的日子。」「我們即將看到光明的未來。」

大批群眾今天聚集在華府國國家廣場（National Mall）欣賞煙火表演，美國希望國慶日標誌着病毒已遠離的時刻。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP