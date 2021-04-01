拜登基礎建設計畫激勵 亞股勁揚

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（法新社香港1日電） 亞洲投資人今天樂見美國總統拜登（Joe Biden）揭櫫的基礎建設計畫，這項計畫將提振經濟，推升亞股上揚，同時，美國最新公布的民間就業數據也提振市場信心。

拜登表示，他的最新計畫將在交通、電信和能源等基礎建設投資超過2兆美元，並將創造數以百萬計就業機會。

雖然拜登警告，他在1.9兆美元振興經濟方案之後推出的8年基礎建設計畫，將調高企業稅以籌措財源。但分析師表示，市場可能會在今年稍後或明年將此視為疑慮。

拜登這項大規模基礎建設計畫受到華爾街普遍歡迎，標準普爾500指數昨天收高，科技股為主的那斯達克指數收盤上漲超過1%，道瓊工業指數則收跌。

儘管市場憂心經濟復蘇過速恐助長通貨膨脹，迫使央行緊縮超寬鬆貨幣政策，不過，觀察家仍有信心今年股市將繼續朝高點推進。

亞股今天多走高，日股日經指數收盤上漲0.72%，來到29388.87點。香港恆生指數收盤上漲1.97%，來到28938.74點。上海綜合股價指數收盤上漲0.71%，來到3466.33點。

至於亞洲其他股市，首爾股市收漲0.85%，雪梨股市漲0.56%，新加坡股市收漲0.52%，台北股市收漲0.85%。紐西蘭股市則收跌。

© 2021 AFP