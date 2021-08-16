拜登堅稱撤軍正確 留駐阿富汗只對中俄有利

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登今天為撤軍阿富汗強力辯護，他說，他堅持這項政策，經過20年戰事，已經到了該撤退的時候了，繼續駐軍阿富汗只對中國和俄羅斯有利。

對阿富汗情勢逆轉保持多日沈默的拜登，今天在白宮透過電視鏡頭髮表外界高度關注的談話說，「我是美國總統，責任由我承擔」。

阿富汗首都喀布爾陷入一片混亂，拜登表示，他對局勢變化「深感難過」；並承諾，在塔利班統治捲土重來的情況下，將為阿國女性的權利「直言」。

不過他堅稱，對於撤軍並不後悔，儘管美國領導的軍事介入在20年後以混亂收場一事飽受批評。

他說：「我毫不含糊地堅持我的決定，20年來，我汲取的痛苦教訓是，一直都沒有撤軍的好時機，以致美軍一直留在阿富汗。」

拜登指出：「我們真正的戰略競爭對手中國和俄羅斯最希望的就是，美國無限期地將龐大資源和注意力投入阿富汗以求穩定情勢。」

他也承認，阿國政府崩潰的速度之快超出他的預料，並指明，這個政府缺乏對抗塔利班的意志。

他說：「事實是，局勢演變之快超出我們的預期。我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為此前途奮戰的意志力。」

然而拜登重申，美國有關阿富汗問題的國家利益一向主要在於，防止對美國本土發動恐怖攻擊；同時美國將持續對源自於阿國的恐怖威脅「採取迅速而果斷的因應行動」。

他說：「美國在阿富汗執行的任務，從來就不應該是國族建構。」

拜登嚴厲警告塔利班，不要破壞或威脅數千名美國外交官和阿富汗籍翻譯人員在喀布爾機場的撤離行動；「若有必要，我們會以雷霆萬鈞之力捍衛我們的人民」。

© 2021 AFP