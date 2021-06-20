拜登夫婦飼養13年愛犬冠軍 安詳辭世

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）今天宣布，他們飼養的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已辭世，並形容它是過去13年以來的「形影不離珍愛夥伴」。

當兩隻愛犬「冠軍」和「少校」（Major）抵達白宮時，拜登夫婦恢復了被前總統川普（Donald Trump）中斷了4年的美國第一家庭寵物入住白宮的長期傳統。 拜登夫婦發表聲明說：「我們今天心情很沉重，我們要讓大家曉得，我們心愛的德國牧羊犬冠軍，已在家中安詳辭世。」

聲明又說：「在我們最歡樂時刻以及最悲傷日子裡，它一直陪伴着我們，對我們的難以言喻感受和情緒都能體貼入微，我們熱愛這個討人喜歡好孩子，將會永遠想念它。」

拜登夫婦的另一隻愛犬「少校」也是德國牧羊犬，它在適應白宮生活上遭遇一些麻煩。 今年3月，於發生至少一起咬人事件後，「少校」曾被短暫送回拜登家族位於德拉瓦州（Delaware）老家。接着於4月，第一夫人吉兒的發言人宣布，「少校」必須接受若干「追加訓練」。 愛狗的拜登夫婦先前也宣布，兩人打算飼養一隻貓，而白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）一度警告，那可能會讓「網際網路斷線」。

© 2021 AFP