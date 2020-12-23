拜登將推動新一輪紓困案 盼國會跨黨派合作

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（法新社德拉瓦州威明頓市22日電） 美國總統當選人拜登今天說，他上任時將要求國會通過另一項2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案，堅稱人民會希望共和、民主兩黨於川普卸任後繼續共同努力。

國家深陷健康與經濟危機的當口，拜登致力把自己刻畫成全美人民的領袖，與川普的分裂風格做區隔。

拜登在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）告訴記者：「大家都清楚認知到，這些議題超越任何意識形態。民眾生活陷入困頓，共和黨人跟民主黨人一樣都傷得很重。」他即將在明年1月20日宣誓就任。

國會經過多個月協商，昨天通過規模9000億美元的經濟紓困法案。

不過，死亡病例仍在飆升，經濟活動被嚴重打斷一年，迄今仍深處危機。拜登表示，有必要提供更多援助給企業、失業者與健康保健設施，且步調必須加快。

拜登在假期前向全國發表演講時說：「國會本周盡了本分。我可以且必須要求他們明年再這麼做。」

他說：「在解決我們目前的危機上，這個法案只是第一步，第一筆紓困金。我們還有更多工作要做。」

當問到是否打算在後川普時代彌合共和黨與民主黨之間的分歧，拜登說，國會議員將樂見他所提供的領導力。

拜登說：「坐鎮指揮的團隊換了。我不會詆毀反對派。我將站穩立場並一一點出我們該做的事，他們心裡明白確實如此。」

他說：「這是攸關生死的重大議題，這是為什麼我相信我們有辦法解決。我們必須跨黨派合作。」他又說：「這是我們能度過危機的唯一辦法。」

拜登說，有必要投入更多資源來配送疫苗、進行篩檢重啟校園，並提供資源給消防人員、警察與護理師等所有人員。

他提及，「有數以百萬計的家庭沒飯可吃、沒錢繳房租或貸款」，這些人明年仍亟需援助。

拜登說：「我可以向大家保證一件事，我在這個危機時刻的領導風格，會是有話直說並據實以報。」

「簡單的真相就是，COVID-19之役最黑暗時期尚未過去，而是即將到來。我們必須做好準備，自立自強。」

「我們承擔不起浪費更多時間，必須現在就採取行動，扭轉危機。」

© 2020 AFP