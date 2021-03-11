拜登將發表電視演說 暢談希望與未來施政

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（法新社華盛頓11日電） 美國聯邦眾議院通過規模高達1兆9000億美元的抗疫紓困案後，總統拜登今天將首次在黃金時段，向全美民眾發表傳達「希望」訊息的電視演說。

拜登預定在電視演說中表示：「我向大家保證，的確有理由抱持希望。」

聯邦眾議院10日通過「美國救援計畫」（American Rescue Plan）後，11日晚間8時（台灣12日上午9時）的這場電視演說，將是白宮全面掌握主導權的起手式。

拜登將於12日簽署這項法案。雖然眾院的共和黨議員都反對，不過「美國救援計畫」卻獲得超過60%選民的青睞。

未來數周拜登與高層首長將下鄉至全美各地說明會怎麼花1兆9000億美元（約新台幣53兆元）紓困款，同時藉由目前為止民眾的熱情支持，宣傳拜登政府雄心萬丈的未來施政計畫。

拜登11日發表演說，正值2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行屆滿一周年，累計已造成50多萬美國人染疫喪命，全球最大經濟體美國慘遭重創。

拜登政府已主政50天，民主黨將重申，提高疫苗產量與經濟刺激方案可提供邁向復蘇的明確途徑。

對於電視演說內容，拜登表示，他將「回顧過去一年美國經歷的種種，但更重要的是我將說明接下來會做什麼，我將展開下個階段因應疫情行動，並解釋政府會怎麼做，以及我們希望民眾怎麼配合，隧道盡頭將重見光明」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

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