拜登將赴近烏波蘭城市 展現西方團結抗俄決心

（法新社華盛頓24日電） 為了展現西方國家團結一氣，力挺烏克蘭對抗俄羅斯的決心，白宮表示，美國總統拜登25日將前往波蘭境內接近烏克蘭邊境的城鎮熱舒夫（Rzeszow）。 法新社報導，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，美國總統拜登為此緊急出訪歐洲，白宮今天在針對拜登明天出訪計畫的聲明中表示，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）將在距離烏國邊境約80公里處的熱舒夫迎接拜登。

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此前，白宮未曾透露拜登計畫在波蘭停留的具體細節，而這會是他繼在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）等峰會後，此趟歐洲行的第2階段。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月5日也曾駐足熱舒夫，當時他前往波蘭，展現美國對北約東翼防線國家的支持，這些國家過去曾是蘇聯勢力範圍的一部分，如今卻擔心俄羅斯在攻擊親西方的烏克蘭後，下一步會是什麼。

數以百萬計烏克蘭人逃往波蘭以躲避俄軍的炮擊與轟炸，白宮表示，拜登明天也將針對波蘭如何應對這批難民潮一事聽取簡報。

拜登也將在熱舒夫會見駐守波蘭的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）成員。

© 2022 AFP