拜登就任美國總統在即 歐盟官員表達寬慰

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（法新社布魯塞爾20日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天將卸任下台，並由拜登（Joe Biden）正式入主白宮，歐盟高層官員對此表達寬慰，認為他們將再度擁有白宮的朋友。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，應該把握這個時機，在民主大國間建立新的創始條約。

在拜登就職典禮前數小時，米歇爾及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula Von der Leyen），一同在歐洲議會上向議員發言。

範德賴恩說：「這個在美國國會大廈階梯進行的歷史悠久儀式，將展現美國民主的韌性。」

「還有確切的證明，經過漫長的4年後，歐洲再一次在白宮擁有一位朋友。」

但範德賴恩提醒，不能忘記數千萬美國人投給川普的事實，還有部分川普支持者在1月6闖入國會發動騷亂。

「川普在數個小時後會成為歷史，但他的支持者依然存在。有超過7000萬美國人在之前的大選投票給川普。」

「就在數天前，數百名川普支持者闖入美國民主的心臟，即是華府特區的國會大廈。」

範德賴恩還說：「這正是言語化為行動的樣貌，當仇恨言論及假新聞對民主形成實質上的威脅。」

© 2021 AFP