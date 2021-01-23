拜登就任美國總統有新作風 預示拉丁裔新時代來臨

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（法新社華盛頓22日電） 美國勞權運動者查維斯的半身像進駐白宮橢圓形辦公室、白宮官網恢復西語版及女星珍妮佛羅培茲在就職典禮獻唱，新任總統拜登的任期才開始，就預示拉丁裔美國人的新時代來臨。

從就職典禮開始，民主黨籍的拜登（Joe Biden）就對美國最大少數族群展現毫無保留的認可。

生於紐約、父母來自波多黎各的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）獲邀在國會大廈舉行的就職典禮獻唱，她以西語大喊：「上帝掌權的國度不可分割，所有人同享自由和正義！」

拜登就任首日簽署一系列行政命令，其中一項是中止建設美國與墨西哥邊界的圍牆。這道牆是前總統川普（Donald Trump）為了阻擋非法移民而建，其中絕大多數是拉丁美洲人。

從拜登在橢圓形辦公室簽署命令的影像可以清楚看到，他身後除了家人照片外，還多了一座勞權運動者查維斯（Cesar Chavez）的半身像。

美籍墨西哥裔的查維斯是勞工領袖，曾與他人合力創辦「全國農場工人協會」（National Farm Workers Association），是勞權運動象徵人物之一。

拜登已將查維斯的孫女茱莉（Julie Chavez Rodriguez）延攬入白宮，若他提名的官員人選全數獲聯邦參議院同意，新內閣將有3名拉丁裔官員，為歷來最多。

拜登首日簽署的命令還包括一些文件，與啟動移民改革有關，例如讓1100萬名在美滯留的無證移民有機會歸化為公民，其中約500萬人來自墨西哥，還有200萬人來自中美洲。

同樣在拜登就任首日，白宮重新啟動官網西語版。共和黨籍前總統小布希（George W Bush）首創白宮西語版網頁，繼任的歐巴馬（Barack Obama）也沿用，但川普任內4年，這個網頁從未更新。

川普認為英語才是美國通用語言，但事實是美國並未規定官方語言。美國最大少數族群就是西語裔，約有6000萬人，超過全國人口的18%。根據美國人口調查與統計局（Census Bureau），多達4100萬人在家說的是西語。

川普在佛羅里達州的西語裔族群間頗受擁戴。去年11月總統大選中，估計全國有2000萬拉丁裔選民投票，其中約70%支持拜登，約有1/3投給川普。

全國拉丁裔當選暨任命官員協會（NALEO）旗下的教育基金會負責人瓦加斯（Arturo Vargas）說：「拜登總統的作為象徵白宮打開新大門，讓美國拉丁裔族群參與。過去4年，拉丁裔族群只有一小部分人能進入白宮。從昨天起，一切都不同了。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP