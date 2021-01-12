拜登就職典禮聚焦團結 憂衝突增派國民兵

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統就職典禮委員會今天表示，拜登20日舉行的就職典禮，主題將是尋求促進國家團結。但國防部擔心暴力再起，授權提早增派國民兵至華府。

總統就職委員會宣布，這次典禮的主題是「團結的美國」（America United）。

委員會說，就職日當天，拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）完成宣誓之後，將在前總統歐巴馬、小布希與柯林頓陪同下，前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）在無名戰士冢（Tomb of the Unknown Solider）前獻上花圈。

拜登總統就職典禮原本已壟罩在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的陰霾之下，尤其是美國是全球疫情重災區，有37多萬人染疫過世，為全球最多。

不到一周前又發生即將卸任總統川普的大批支持者暴力攻擊國會事件，大搞破壞，殃及拜登就職典禮用的場地。

總統就職委員會和華府市長鮑賽（Muriel Bowser）已呼籲民眾不要前往就職典禮現場觀禮，說華府國家廣場（National Mall）會架設19萬1500面大小不一的旗幟，用以代表無法在現場的群眾。

美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）指出，準備好出動約1 萬5000國民兵，且目前已有6200名國民兵部署在華府。

© 2021 AFP